Beckham, il vizietto svelato su Netflix: Sono maniaco per questo

La casa di David e Victoria Beckham non sarà mai in disordine. E questo grazie e a causa del disturbo ossessivo compulsivo che affligge da tempo l'ex stella del calcio inglese, che ha fatto alcune interessanti quanto sorprendenti rivelazioni inedite in documentario di prossima uscita targato Netflix.

David Beckham e l'ossessione per la pulizia e l'ordine

"Quando tutti sono a letto poi vado in giro, pulisco le candele, accendo le luci nella giusta impostazione, mi assicuro che tutto sia in ordine. Odio scendere la mattina e vedere che ci sono tazze, piatti e ciotole", ha confessato il marito dell'ex Spice Girl. Quando la troupe gli fa notare quanto sia pulita la cucina, l'ex calciatore del Milan ha replicato: "La pulisco così bene, anche se non sono sicuro che sia davvero apprezzata così tanto da mia moglie, in tutta onestà". Ma subito a rassicurarlo sul punto c'è la consorte Victoria (con cui divide diverse oltre alla fitness routine anche la passione per i balli latinoamericani), che gli dice quanto invece il suo impegno sia apprezzato.