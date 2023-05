Joana Sanz, Dani Alves e le bugie sul divorzio: sfogo social

Joana Sanz è tornata sui social per fare chiarezza e raccontare la sua verità circa alcune voci che circolano in rete, riguardanti un presunto accordo per non separarsi da Dani Alves almeno fino alla sentenza del processo. La top model ha condiviso un post su Instagram dove afferma: " Bugia. Non c'è un accordo. Sì, stiamo divorziando, ma lui lo rifiuta e complica tutto ".

Joana Sanz e le parole su Dani Alves

Il calciatore, in carcere dopo le accuse di presunto stupro ai danni di una giovane ragazza in una nota discoteca di Barcellona, avrebbe nuovamente modificato la sua versione dei fatti. Nel corso di una recente intervista telefonica Joana Sanz ha rivelato quali sono stati i temi trattati durante l'incontro con l'ex giocatore del Barcellona in prigione. E sulle questioni economiche la modella ha precisato: "Non dobbiamo assolutamente parlare di soldi perché abbiamo la separazione dei beni. Non abbiamo beni in comune. L'unica volta che abbiamo parlato di soldi è stato all'inizio di tutta questa situazione, ero sopraffatta e tramite il suo avvocato gli ho chiesto di procurarmi un appartamento a Parigi, dove avrei lavorato. Non ho mai avuto bisogno di niente da lui, ognuno di noi ha sempre avuto le proprie cose e il proprio lavoro. Non ho mai voluto lasciare il mio lavoro per vivere del suo".