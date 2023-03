Dani Alves, Joana Sanz, la verità sui soldi, la promessa: Andrò a trovarlo

Joana Sanz è tornata a parlare di Dani Alves . Intervenuta telefonicamente durante un programma televisivo, la modella spagnola ha rivelato quali sono stati i temi trattati durante l'incontro con l'ex calciatore del Barcellona in carcere, accusato di stupro. Anche se ha deciso di separarsi dal calciatore e prendere distanza da quanto accaduto, Joana non ha intenzione di abbandonare il marito. Nelle scose settimane ha annunciato la separazione via social .

Joana Sanz, le parole su Dani Alves

"Sto andando avanti", ha affermato la Sanz, per ha poi sottolineato: “Non dobbiamo assolutamente parlare di soldi perché abbiamo la separazione dei beni. Non abbiamo beni in comune. L'unica volta che abbiamo parlato di soldi è stato all'inizio di tutta questa situazione, ero sopraffatta e tramite il suo avvocato gli ho chiesto di procurarmi un appartamento a Parigi, dove avrei lavorato. Non ho mai avuto bisogno di niente da lui, ognuno di noi ha sempre avuto le proprie cose e il proprio lavoro. Non ho mai voluto lasciare il mio lavoro per vivere del suo". E sulle accuse ricevute dal marito, Joana da affermato: "Non lo giudicherò. A questo serve la giustizia. Quando posso andrò a trovarlo per sapere come sta, e sentirlo. È una situazione molto complicata".