Cristiano Ronaldo: il gesto social che smentisce la crisi con Georgina

Cristiano Ronaldo ha condiviso nelle scorse ore un dolce e romantico post su Instagram, dove lo si vede dare un bacio all'amata Georgina Rodriguez . A commento dell'immagine le parole: " Cheers to Love ". Uno scatto che mette così definitivamente a tacere le becere voci di crisi tra i due che si sono divulgate sempre con maggiore insistenza negli ultimi giorni. Il post del calciatore, condiviso anche sul profilo social della compagna, è diventato immediatamente virale, tanto che in 13 ore ha registrato più di centomila like.

Ronaldo e Georgina in crisi? Il gossip

A lanciare l'indiscrezione di una presunta crisi tra il giocatore dell'Al Nassr e la modella è stato lo psicologo Quintino Aries, ospite nel corso della trasmissione Noite das Estrelas in onda su CMTV. Su Georgina ha detto: "Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all'altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace". La compagna del calciatore ha scelto di dire la sua con una misteriosa e criptica Instagram Stories raffigurante la luna, per poi usare i versi di un brano di Romeo Santos Si yo muero. Parole che hanno il sapore di una secca smentita a quanto si è sentito nei giorni scorsi: "L'invidioso inventa la voce, il pettegolo la diffonde, l'idiota ci crede". Più replica di così...".