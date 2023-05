"Ronaldo al Real Madrid, la condizione di Perez: devi lasciare il calcio"

Secondo alcune voci provenienti dalla Spagna , Cristiano Ronaldo non resisterà ancora a lungo in Arabia Saudita . CR7 sarebbe scontento del club (presidente e compagni), dei suoi tifosi e dell'ambientamento ad un paese così diverso, con una cultura molto chiusa. Ronaldo , dopo aver chiuso l'avventura al Manchester United, senza altre proposte di club europei, aveva deciso di accettare l'offerta faraonica dell'Al Nassr . Dopo soli 4 mesi, dal suo arrivo trionfale nel calciomercato di gennaio, la sua carriera araba potrebbe essere già al capolinea: ne è convinto El Nacional, che rivela anche una possibilità di ritorno a Madrid ma con una condizione chiara.

Ronaldo e la voglia di Spagna: ritorno al Real Madrid?

Secondo El Nacional Cristiano vorrebbe cambiare nuovamente aria, con l'intenzione di tornare in Spagna, dove ha passato 9 anni e ha incontrato la sua attuale moglie, Georgina Rodriguez. Il 5 volte Pallone d'Oro sentirebbe la mancanza dei suoi giorni migliori e Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, avrebbe accolto la sua richiesta. Però, ed è un però grande come una casa, la proposta sarebbe di un ruolo da ambasciatore, o da dirigente nel club. Quindi il portoghese, con questa condizione, dovrebbe lasciare il calcio perchè nel Real Madrid non ci sarebbe spazio per lui in veste di giocatore.