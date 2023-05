Ana dopo Sara, Iker Casillas non esce a vuoto: il gossip impazza

Iker Cassilas ha un nuovo amore? Il gossip

Il programma Fiesta si è messo in contatto con la donna in questione che si chiamerebbe Ana. Ai microfoni della trasmissione la ragazza avrebbe dichiarato: "Ci vediamo da gennaio”. Stando a quanto riferito, Ana è originaria di Salamanca, anche se attualmente vive tra Madrid e Ibiza, dove all'attività di infermiera alterna anche quella di modella. In aggiunta ha rivelato di aver trascorso l'ultimo fine settimana insieme al calciatore a Ibiza, quindi avrebbe rivelato che i due "non vedono altre persone". “Sì, sì, è stato con me a Ibiza. Ci conosciamo da molto tempo", avrebbe proseguito Ana. Gli ultimi gossip italiani riferivano che l'ex giocatore si vedesse con la giornalista Eva Gini. L'ex portiere del Real nei mesi scorsi è stato paparazzato in Italia e a Madrid insieme alla reporter Ana Quiles.