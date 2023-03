Iker Casillas e Ana Quiles paparazzati nel quartiere di Sara Carbonero

Amore a gonfie vele per Iker Casillas e la giornalista Ana Quiles? L'ex portiere del Real Madrid e la reporter sono stati pizzicati insieme per le strade di Madrid e, secondo una persona che li ha visti, ci sarebbe molta complicità nella coppia. Dopo il viaggio a Roma, sono stati visti insieme durante un'uscita con gli amici del calciatore, una situazione in cui Ana si sentiva molto a suo agio: "Sembrava che si conoscessero da tutta la vita", hanno commentato su Socialité. Idue sono stati avvistati anche nel quartiere di Chueca, una delle zone dove anche Sara Carbonero ama visitare. Per alcuni questa è una strategia per evitare i paparazzi, ma c'è chi invece insinua che possa essere una frecciata all'ex del giocatore, nonostante i buoni rapporti della coppia.