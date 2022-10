Casillas, i gay e l'uscita a vuoto: non è la prima

Il tweet comparso sul profilo di Iker Casillas, pubblicato nel primo pomeriggio di domenica 9 ottobre, ha fatto scalpore: quello che sembrava essere il coming out di un’icona del calcio mondiale e dello sport spagnolo - gesto destinato a scuotere e sferzare il mondo del calcio, fin qui piuttosto restio ad affrontare il tema dell’omosessualità - altro non sarebbe stato che la bravata di un hacker. Una giornata no per il capitano della Spagna campione del mondo 2010 che ha attribuito il tutto a un hackeraggio, ma che ha ritenuto necessario scusarsi per i contenuti divulgati da qualcuno che ha violato il suo profilo. C'è chi invece ha ipotizzato che quel messaggio fosse in polemica con alcune testate che nelle settimane precedenti gli hanno attribuito dei flirt.