City-Real, la figlia di Guardiola punge Ancelotti: "Lezione magistrale"

Maria Guardiola ha condiviso nelle scorse ore alcune Instagram stories per omaggiare la vittoria del Manchester City che ha messo a segno 4 reti contro il Real Madrid nella partita disputata il 17 maggio scorso nella semifinale di ritorno giocata a Manchester, conquistando così la finale di Champions (all'andata in Spagna era terminata 1-1). La figlia di Pep non si è certo lasciata sfuggire l'occasione di assistere al match in presenza dagli spalti dello stadio, registrando anche qualche breve filmato dell'esultanza dei tifosi.