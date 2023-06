Galatasaray, Zaniolo show: doppietta nel derby di Istanbul

Nicolò Zaniolo show nel derby di Instanbul. L'ex attaccante della Roma si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, realizzando una doppietta (la prima all'estero) ai danni del Fenerbahce, nell'ultima giornata della Super Lig. Nel 3-0 finale, c'è anche la firma di Mauro Icardi. Il classe '99 ha sbloccato il match al 28' minuto di gioco su assist di Yilmaz, che lo ha lanciato verso la porta avversaria con una sponda di testa. Zaniolo ha poi battuto il portiere Egribayat con un potente sinistro sul primo palo, che ha fatto esplodere di gioia il Nef Stadium. Nel secondo tempo invece si è reso protagonista di una soplendida azione personale: è partito, come di consueto, dalla fascia destra per poi accentrarsi, lasciando partire un gran sinistro dalla distanza, imparabile per il portiere avversario.