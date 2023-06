Camoranesi riparte da Malta: è il nuovo allenatore del Floriana

Mauro German Camoranesi trova nuovamente panchina. L'ex calciatore della Juventus , nonché campione del mondo con l'Italia nel 2006, aveva allenato per l'ultima volta nel febbraio 2021, al Maribor, per poi restare solo pochi giorni nello staff di Igor Tudor (nei giorni scorsi al centro di tante voci di mercato dopo l'addio al Marsiglia ) all'OM. Ora Camoranesi riparte dal Floriana , squadra di Malta.

Camoranesi al Floriana, è ufficiale

Ad accoglierlo a Malta per l'inizio di questa nuova avventura il presidente del Floriana, Johann Said, e dal direttore tecnico, Sean Sullivan. Camoranesi prende il posto di Gianluca Atzori, dimessosi lo scorso maggio dopo aver terminato il campionato in settima posizione. Questo il comunicato ufficiale: "Floriana Football Club è lieta di annunciare il nuovo allenatore per la prossima stagione 2023/24, mister Mauro Camoranesi. Guiderà ora il nuovo progetto tecnico del club con l'unico obiettivo di aiutare il Floriana Football Club a raggiungere nuove vette, migliorare la mentalità vincente del club e creare un capitolo elettrizzante nella storia del club che accenderà la passione e conquisterà i nostri tifosi. Siamo pronti a ridefinire l'essenza del club e intraprendere questo entusiasmante viaggio, andando avanti insieme. Diamo il benvenuto a Mister Camoranesi al Floriana e gli auguriamo buona fortuna in Biancoverde!".