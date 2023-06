Tudor, addio al Marsiglia in diretta: "Motivi privati e professionali"

MARSIGLIA (Francia) - Il mercato allenatori 2023 ha un nome in più e non da poco, Igor Tudor. L'ex vice allenatore della Juventus saluta il Marsiglia dopo una stagione e nella conferenza stampa odierna lo ha confermato dichiarando: "Vorrei ringraziare il presidente per le sue parole. È stato un onore per me lavorare in questa stagione con il club, far parte di questa famiglia, incontrare i suoi tifosi e questa città con un'energia così speciale. Ho preso la decisione di lasciare la panchina per motivi privati ??e professionali - aggiunge - Non ho firmato con un altro club e non sono arrabbiato con nessuno. Lavorare all'OM è come lavorare 2-3 anni in un'altra società, ora penso che i dettagli non contino davvero, è quello che sento dentro che conta. Qui ho dato tutto, ci sono state tante notti insonni. La collaborazione è stata fantastica, sono persone competenti, che conoscono la strada da percorrere".