Tudor accostato alla Juve: numeri, trofei e momenti migliori in bianconero

Una delle stagioni più particolari della storia della Juventus è pronta a concludersi. I bianconeri chiuderanno la stagione domenica sera giocando sul campo dell'Udinese l'ultima giornata di Serie A. Poi, sarà tempo di progettare prossima annata e futuro. La panchina di Massimiliano Allegri è in bilico e ci sono diversi allenatori che vengono accostati ai bianconeri in caso di addio del tecnico toscano. Tra questi, in particolare, c'è Igor Tudor che, dopo la positiva stagione al Verona, ora è alla guida del Marsiglia e chiuderà il campionato di Ligue 1 in terza posizione.