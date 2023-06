Benzema all'Al-Ittihad: "Vi dico perché ho scelto l'Arabia"

La sessione estiva di calciomercato si è aperta col botto. Il pallone d'oro in carica, Karim Benzema , ha lasciato il Real Madrid per accasarsi all' Al-Ittihad , in Arabia Saudita. Dopo 25 trofei vinti in 14 anni, dunque, l'attaccante francese ha deciso di lasciare i blancos, nonché il calcio europeo, raggiungendo così Cristiano Ronaldo nella Saudi League.

Benzema e la scelta Arabia Saudita

Benzema nelle scorse ore ha parlato ai canali ufficiali del suo nuovo club, spiegando la scelta di abbandonare il Real Madrid ma soprattutto motivando l'approdo in Arabia: "Sono musulmano, sono arrivato in un Paese musulmano e voglio vivere qui. È bello essere arrivato in un posto dove già percepisco l'amore della gente. Tutto ciò mi consentirà di iniziare una nuova vita: voglio parlare fluentemente l'arabo, per me è una cosa importante. Poi La Mecca è vicina, e per un credente come me è rilevante. Quando ne parlai con la mia famiglia eravamo tutti felici, abbiamo capito che il nostro posto è in Arabia Saudita".