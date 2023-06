James Rodriguez, la rivelazione dalla Colombia: "Lo vuole il Boca Juniors"

Un talento cristallino, ma visto troppo a sprazzi. James Rodriguez ha vissuto il suo exploit nel Mondiale del 2014 con la sua Colombia, con un gol favoloso come quello rifilato all'Uruguay. Da lì in poi Real Madrid, Bayern Monaco, ancora Real, Everton e Al-Rayyan . Fino all'ultima esperienza, terminata anzitempo, con l'Olympiakos . Insomma, una carriera che faceva presagire sfraceli ma che si è dimostrata ben diversa.

James Rodriguez, possibilità Boca Juniors

Ora il colombiano classe 1991 potrebbe ripartire da un altro top club, ma argentino: il Boca Juniors. Stando a quanto riportato da Blu Radio, in Colombia, El Bandido avremme ottime possibilità di ripartire dalle Xeneizes. Ad interessarsi a lui anche il Botafogo, con voci relative pure ad un interesse del Besiktas. L'idea, attraverso alcuni investitori, sarebbe quella di acquistare le prestazioni di James Rodriguez, farlo tornare a giocare in Spagna, per poi trasferirlo al Boca con un contratto triennale. Ma con un esborso economico in capo non tanto al club quanto a questi uomini d'affari: questa la ricostruzione del giornalista Javier Hernández Bonnet. Se si concretizzerà o meno questo trasferimento è ancora tutto da vedere, intanto la Bombonera inizia a scaldarsi in vista del possibile arrivo del Bandido.