“Ronaldo-Georgina, firmato un accordo segreto. In caso di addio…”

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si stanno separando? Non accenna a placarsi il gossip riguardante una presunta rottura tra il calciatore dell'Al Nassr e la modella. Secondo la stampa portoghese, la celebre coppia avrebbe firmato una sorta di accordo prematrimoniale che garantirebbe all'influencer di mantenere, in caso di separazione, la casa di famiglia a Madrid e un assegno di mantenimento stellare, nonostante i due non si siano mai sposati.

Cristiano Ronaldo ed il presunto accordo con Georgina

Secondo quanto riportato dalla rivista portoghese Tv Guia, il presunto contratto sarebbe stato firmato dopo la prima gravidanza della Rodriguez. In caso di rottura tra i due, Cristiano Ronaldo garantirebbe a Georgina un assegno mensile di 100mila euro, nel caso in cui smettessero di essere una coppia. Lo scorso maggio, CR7 è stato nominato come l’atleta più pagato al mondo: solo nel 2022 avrebbe guadagnato oltre 120milioni di euro. Da mesi si rincorrono sul web le voci di una crisi di coppia, che sono diventate sempre più insistenti dopo il trasferimento di Ronaldo e famiglia in Arabia Saudita, dove concluderà la sua carriera. A smentire tali rumors un recente post del calciatore, che ha scritto su Instagram: “La mia famiglia è sempre con me. Giò è con me in tutti i progetti e io lo sono nei suoi. Lei si sta facendo strada e io la sostengo al 100 per 100. Lei sarà sempre con me e io con lei, noi due insieme siamo molto più forti".