Ronaldo e l'Arabia Saudita: "Parlavate di me, guardate ora che mercato"

Cristiano Ronaldo senza peli sulla lingua. All'orizzonte c'è il traguardo delle duecento partite con la maglia del Portogallo , spazio a una serie di sottolineature in merito alla bontà della sua scelta di trasferirsi in Arabia Saudita .

Ronaldo ha spiegato: "Da quando sono in Arabia Saudita, sono anche in nazionale. Ho già giocato tre partite, quindi non incide assolutamente l'essere in quel campionato sulla chiamata col Portogallo".

Ronaldo e la scelta dell'Arabia Saudita: "Un bel campionato, i record mi inseguono"

Non pago, l'ex attaccante della Juventus ha aggiunto: "Potete chiedere al mister. Il campionato saudita è bello, magari voi non guardate le partite e giudicate. Ma va bene. Ora anche i trasferimenti parlano da soli. Sono contento e, come sempre, spero di segnare più gol. Sono il detentore di alcuni record e il capocannoniere nella storia della nazionale portoghese ma lo dico onestamente, non sto inseguendo i record, loro stanno inseguendo me. Ecco perché sono molto felice. Per questo motivo la mia motivazione di continuare a giocare ai massimi livelli è alta".