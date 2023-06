Perché Cristiano Ronaldo mette lo smalto nero ai piedi?

Cristiano Ronaldo sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Italia insieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai figli. Dopo la stagione sportiva con la maglia dell' Al-Nassr in Arabia Saudita e i recenti impegni con la nazionale del Portogallo, l'ex calciatore della Juventus è sbarcato in Sardegna .

Cristiano Ronaldo e lo smalto ai piedi: la verità

A documentare la vacanza di Cristiano Ronaldo in Italia anche alcuni scatti condivisi dalla compagna del calciatore sui social, dove però gli utenti più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che ha scatenato la curiosità dei fan. Negli scatti pubblicati su Instagram, CR7 appare insieme a Georgina e ai figli e si può notare anche che il calciatore ha lo smalto nero alle unghie dei piedi. Alcuni followers hanno sottolineato come tale comportamento "non sia da lui", facendo forse riferimento al fatto che la pedicure lo rendesse "meno virile e forte". A chiarire la verità sullo smalto ai piedi di Ronaldo ci ha pensato un follower del calciatore, che ha spiegato trattarsi di una protezione, una pratica molto diffusa tra gli sportivi che praticano sport di contatto dove posso farsi pestare i piedi.