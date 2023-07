"Eto'o rischia la prigione": la figlia lo ha denunciato, cosa è successo

Samuel Eto'o è nei guai e potrebbe andare in prigione : Erika do Rosario Nieves (22 anni), riconosciuta legalmente figlia dell'ex calciatore dell'Inter nel 2022, ha deciso di intraprendere una nuova battaglia legale contro il padre per ottenere una rivalutazione dell'assegno di mantenimento e non solo.

Eto'o, nuovi guai giudiziari

La notizia è stata riportata dal Mundo Deportivo. Secondo quanto si apprende, la giovane, che percepirebbe 1400 euro al mese di mantenimento come stabilito dal giudice, avrebbe deciso di fare causa al padre in quanto non ritiene congrua la cifra. Pare inoltre che la somma pattuita non sarebbe mai stata corrisposta alla giovane e quandue Eto'o non avrebbe dunque rispettato l'accordo. Motivo per cui Erika avrebbe deciso di correre ai ripari, chiedendo una condanna per il padre. "Deve a sua figlia più di cinque anni di mantenimento e continua a sfidare la giustizia: l'economia di Érika è precaria mentre Eto'o vive nel lusso” - avrebbe dichiarato il legale della giovane. Secondo 'El Diario de Sevilla' la cifra da conferire ammonterebbe a 90mila euro. In passato il calciatore ha mostrato grande generosità fuori dal campo: nel 2021 ha infatti donato 10 ambulanze al Camerun per combattere l'emergenza dovuta al Coronavirus.