Insigne-Bernardeschi: quale futuro? A Toronto non c'è un bel clima...

Stagione non facile per il Toronto FC e non è un caso che Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi si stiano guardando attorno da un po’, a caccia di certezze per il prossimo futuro. La squadra occupa il penultimo posto nella classifica della Eastern Conference in Mls, con tre sole vittorie in 21 partite, il coach Bob Bradley - che sembrava intoccabile - è ormai un ricordo lontano dopo l’esonero datato 26 giugno (e quante chiacchiere sono state spese sulle motivazioni della cacciata e sull’eventuale responsabilità dei due italiani), qualcosa che non può non turbare la serenità del gruppo. E di una coppia di calciatori che, al loro arrivo, avevano portato entusiasmo e gioia.