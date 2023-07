Chiellini, derby di Los Angeles perso: i Galaxy fanno festa con Puig

Passo falso per il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini in MLS . La squadra dell'ex capitano della Juventus , nel match valevole per la 20ª giornata del campionato americano, è stata sconfitta nel derby contro i rivali del Los Angeles Galaxy con il risultato di 2-1. Ad aprire le marcature per gli avversari ci ha pensato Boyd prima del pareggio di Sanchez , con la rete dell'ex Barcellona Puig che ha chiuso i giochi regalando il successo ai Galaxy. In ogni caso, nonostante la sconfitta la squadra di Giorgio è comunque terza nel gruppo Ovest del campionato.

Los Angeles FC, secondo derby consecutivo perso

Si tratta del secondo derby consecutivo perso dal Los Angeles FC, che già a maggio era uscito sconfitto per 2-0 dal confronto con i rivali. In quell'occasione ci fu un po' di nervosismo tra Chiellini e Puig, con lo spagnolo che esultò togliendosi la maglia davanti ai tifosi avversari per poi essere ripreso dall'ex Juve. In ogni caso, Chiellini si è voluto scusare prima della sfida di ieri per quanto accaduto: "Voglio chiudere questo capitolo. Mi scuso con Riqui per aver detto certe parole pubblicamente. Ho parlato con lui nel parcheggio e credo che abbia mancato di rispetto a uno dei nostri giovani, ma mi piace come giocatore e non c’è bisogno di intensificare questa rivalità”.