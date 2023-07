Messi a cuore aperto: Inter Miami, l'addio all'Argentina e il ritiro

Una nuova avventura e una nuova vita per Messi, che dopo la Spagna e la Francia, va negli Stati Uniti, e precisamente in Florida. L'attaccante argentino ha parlato della sua prossima squadra ma anche del futuro che lo attende ai microfoni della tv sudamericana Television Publica.

A tutto Messi: Inter Miami, Argentina e ritiro

Queste le sue dichiarazioni: "All'Inter Miami mi attende una nuova vita, di certo non penso al ritiro. La mia mentalità non cambierà soltanto perché giocherò negli Usa. Sono preparato e motivato per questa nuova sfida. Farò del mio meglio nel mio nuovo club". Messi ha anche parlato del possibile addio alla Nazionale Albiceleste, un fatto che "logicamente avverrà tra poco".

Poi le emozioni di aver vinto il Mondiale in Qatar: "Essere diventato campione del mondo è una cosa inspiegabile. Non riesco a descrivere quanto abbia significato per me ottenere il titolo iridato, sia per tutto quello che ho passato in Nazionale che per ciò che ho sofferto". Ormai certo l'arrivo nella Major League Soccer, Messi verrà presentato questa domenica come un nuovo calciatore dell'Inter Miami.