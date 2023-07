Guler incanta il Real Madrid: giocata incredibile e la reazione di Kroos

Arda Guler ha già iniziato ad incantare il Real Madrid . Il talentuoso classe 2005 è arrivato alla corte di Ancelotti dal Fenerbahce per circa venti milioni di euro più bonus, con il club di Florentino Perez che ha battuto la concorrenza di diverse big europee tra cui il Milan . Il fantasista turco non sembra averci messo molto ad integrarsi con il gruppo dei Blancos , iniziando a dare prova del suo talento fin da subito.

Guler, il tunnel a Valverde lascia Kroos senza parole

Durante l'ultima sessione di allenamento della squadra, infatti, Guler si è reso protagonista di una giocata strepitosa eludendo il pressing di Valverde: in un'esercitazione 2 contro 2 il turco ha dribblato il compagno di squadra con un gioco di gambe spostando il pallone con la suola ed effettuando un tunnel prima di depositare il pallone in rete. Chi non è rimasto impassibile a quanto visto è Toni Kroos, che ha reagito mettendosi le mani nei capelli esprimendo tutto il suo stupore. Un biglietto da visita niente male per il piccolo fenomeno delle merengues.