Guler, scippo Real a Barcellona e Milan: ufficiale dal Fenerbahce

Arda Guler al Real Madrid, è ufficiale

Il Real Madrid ha acquistato il talentino classe 2005 dal Fenerbahce, battendo una folta concorrenza, tra cui quella del Milan, ma soprattutto del Barcellona, che pure ha provato fino alla fine ad arrivare al calciatore. A spuntarla, però, sono state le merengues. Arda Guler, pagato circa 20 milioni di euro, ha sottoscritto un contratto di 6 anni, e verrà presentato nella giornata di domani alle ore 12.

Questo il comunicato ufficiale del club, che ripercorre le tappe della breve ma luminosa carriera del fantasista turco: "Arda Guler (Ankara, Turchia, 25/02/2005) è ora un giocatore del Real Madrid. Il 18enne è appena stato incoronato campione della Coppa di Turchia con il Fenerbahce in questa stagione, oltre ad essere stato votato migliore in campo in finale. È anche un nazionale a pieno titolo ed è il giocatore più giovane che abbia mai segnato per la nazionale turca: ha aperto il suo conto a soli 18 anni e 114 giorni.

Il nuovo acquisto del Real Madrid ha esordito in prima squadra con il Fenerbahce nell'agosto 2021, in una partita di qualificazione all'Europa League avvenuta prima del suo 17esimo compleanno. In quella stagione 21-22, Güler ha giocato 16 volte e segnato tre gol per il suo club. La scorsa stagione lo ha visto davvero irrompere sulla scena, collezionando 35 presenze, segnando sei gol e offrendo prestazioni straordinarie come quella nella finale di Coppa di Turchia contro il Basaksehir. Nell'evento clou, ha realizzato il primo gol del Fenerbahce sulla strada per una vittoria per 2-0 ed è stato nominato migliore in campo.

Arda Guler è un giocatore internazionale a pieno titolo dal 19 novembre 2022. Ha esordito a 17 anni, in un'amichevole contro la Repubblica Ceca. Ora ha collezionato quattro presenze con la Turchia, segnando una volta. Il suo gol è arrivato contro il Galles in una partita di qualificazione agli Europei il 19 giugno 2023, rendendolo il giocatore più giovane nella storia del suo paese a segnare per la nazionale".