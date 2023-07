"Guler, Milan beffato: decisione in arrivo, sarà Barcellona o Real Madrid"

Stando ai quotidiani spagnoli (Sport, Marca e Mundo Deportivo) il turco avrebbe scelto la Liga. Con le sue caratteristiche avrebbe sicuramente fatto comodo a Pioli, che sulla destra cerca un giocatore bravo a saltare l'uomo e a creare superiorità numerica.

Guler: il "Golden Boy" che piace in Europa

Dalla Turchia, l'agenzia di stampa Sports Digitale, ha rivelato un'indiscreazione: il Milan avrebbe avuto contatti con il Fenerbahce nelle ultime 48 ore. Nonostante l'avvicinamento, la corte del Barcellona e del Real Madrid dovrebbero portare il talento a scegliere uno dei due club spagnoli, con i blaugrana leggermente favoriti sui blancos. Nell'ultima stagione tra Super Lig e le altre competizioni ha collezionato 35 presenze, 6 gol e 7 assist. Un buon bottino per un 2005. Maggiorenne da poco e già tanta personalità, che gli ha permesso di conquistare il posto da titolare in una delle squadre più blasonate della Turchia. Caratteristiche che lo hanno fatto rientrare tra i 100 candidati per il Golden Boy. "Guler è un fenomeno e tutti lo vorranno" - così aveva parlato la sua procuratrice Rafaela Pimenta. Non si sbagliava. Gli occhi su di lui sono tanti e a breve si saprà quale maglia indosserà il prossimo anno.