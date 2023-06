"Tutti pazzi per Guler: interesse Milan e la scelta della famiglia"

Nei primi giorni di votazioni ha riscosso grande successo e non a caso ha ricevuto le prime avance da club importanti: Real Madrid (per giocare nel Castilla), Benfica e lo stesso Milan. La clausola rescissoria da 17,5 milioni al momento frena i vari club poiché l'investimento sarebbe importante a livello economico. Dalla famiglia, però, filtrano altre voci.

Fenerbahce, Guler, interesse Milan-Siviglia

Dalla Turchia la famiglia del giovanissimo Arda Guler ha fatto sapere, come riportato dal Mundo Deportivo, che la soluzione ideale per il momento sarebbe il Siviglia. Uno step intermedio lontano da casa prima di fare il passo in un top club. La società spagnola starebbe valutando questo tipo di investimento e per farlo dovrebbe liberarsi di alcuni giocatori: Acuna in direzione Torino o anche l'attaccante En Nesyri. Il Real Madrid potrebbe pagare la clausola ma l'opzione Castilla non è al momento la soluzione per il giocatore. Tra le squadre che hanno mostrato interesse per il classe 2005 turco c'è anche il Milan. I rossoneri sarebbero rimasti colpiti dalle qualità tecniche di Guler e sarebbe un colpo importante in prospettiva.