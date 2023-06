Milan, scatto Guler: lettera al Fenerbahçe. Idea Florentino

MILANO - Non c’è solo Frattesi ad animare i pensieri rossoneri per il centrocampo che verrà. L’addio di Tonali, unito a quelli di Brahim Diaz, Vranckx e Bakayoko, oltre all’infortunio di Bennacer che rimarrà fuori fino a dicembre, ha svuotato il reparto mediano di Pioli che avrà bisogno di almeno due innesti oltre allo svincolato Kamada, atteso entro fine mese per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Dunque, al di là della “battaglia” per Frattesi, Furlani e Moncada stanno battendo altre piste per rinforzare centrocampo e trequarti. In particolare il Milan sembra deciso a stringere per il 18enne talento turco Güler del Fenerbahçe.