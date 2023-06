Golden Boy, tutti pazzi per Guler: dalla Turchia plebiscito su Tuttosport

"Penso sia un talento che dove va segna e dove va fa il fenomeno, è un piacere vederlo. Penso che tante squadre lo vorranno", queste le parole della sua procuratrice Rafaela Pimenta all'evento di presentazione della lista dei 100 candidati al Golden Boy 2023 organizzato da Tuttosport. A chi si riferisce? Ad Arda Guler , giovane stella del Fenerbahce, che è finito nel mirino di molti club, tra cui il Milan di Pioli. Classe 2005, diciotto anni compiuti a febbraio, Guler ha già fatto vedere le sue qualità ed è destinato a far parlare: trequartista - ma all'occorrenza ala destra- è legato al club turco fino al 30 giugno 2025 e ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro. In stagione ha collezionato 35 presenze tra tutte le competizioni, arricchite da 6 gol e 7 assist .

Guler, la Turchia e i commenti di Yildiz

Non solo con il Fenerbahce, Guler si è messo in mostra anche la Turchia, segnando il primo gol con la Nazionale nella sfida contro il Galles, partita valida per le qualificazioni al prossimo Europeo in Germania. Guler è compagno di nazionale di Yildiz, la giovane stella della Juventus. I due, come si può notare dai profili social oltre a scambiarsi il "segui", si lasciano andare anche a commenti ed emoticon, quella della fiamma la più ricorrente.

