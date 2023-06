Guler e Samardzic, la Pimenta al Golden Boy sui desideri di Milan e Napoli

"Guler può essere una possibilità per il Milan? Guardate ragazzi, questo veramente non lo so, dovete chiedere al Milan. Non ne ho idea. Penso sia un talento che dove va segna e dove va fa il fenomeno, è un piacere vederlo. Penso che tante squadre lo vorranno". Presente all'evento di Tuttosport, il Golden Boy 2023, la nota procuratrice - tra gli altri anche di Pogba e Kean - Rafaela Pimenta ha parlato di un possibile trasferimento in Italia del giovane talento turco del Fenerbahce Arda Guler.