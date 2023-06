Golden Boy 2023, inizia una nuova era: debutta la tecnologia

Le radici ancorate alla tradizione, ma i rami sempre più proiettati all’innovazione: così si presenta l’European Golden Boy 2023, il premio dedicato al miglior giocatore under 21 di una squadra europea giunto quest’anno alla 21ª edizione. La sua storia l’ha già reso il più ambito tra i giovani calciatori d’Europa, lo strumento pronto ad arricchirlo si prepara adesso ad aprire una nuova frontiera: perché la lista dei primi 100 nomi candidati all’Absolute Best, che verrà rivelata questa mattina al termine di una conferenza organizzata a Milano, presso la Sala degli Illustri delle Gallerie d’Italia, è il frutto della sintesi tra un algoritmo e una giuria. Tra i dati oggettivi e l’esperienza umana dei componenti di quella giuria internazionale composta da 50 giornalisti delle principali testate europee che negli anni non ha mai sbagliato un vincitore.

Golden Boy 2023, la novità Index

Golden Boy, debutta la tecnologia

È il Golden Boy Index, il grande atteso dell’appuntamento che apre ufficialmente il percorso verso l’elezione del successore di Gavi, ed è stato realizzato al termine di un minuzioso e intenso lavoro di mesi condiviso con Football Benchmark, data e analytics partner del premio: uno strumento che diventerà una sorta di classifica Atp del calcio e che già si candida a essere un punto di riferimento per gli appassionati di calcio internazionale e per gli addetti ai lavori, capace di rivoluzionare la narrazione calcistica rivolta ai giovani talenti e prezioso per monitorare costantemente nell’arco di ogni anno le performance dei migliori calciatori d’Europa. Così la moderna intelligenza artificiale incontra chi respira quotidianamente il bordo campo, così dati e numeri prendono forma e danno vita a una lista che sarà il riferimento per assegnare l’European Golden Boy Absolute Best, che andrà ad arricchire l’albo d’oro dove già spiccano, tra gli altri, i nomi di Pedri, Haaland, Mbappè e Pogba, e anche il Best Italian Golden Boy, vinto lo scorso anno dal centrocampista della Juventus Miretti.

La presentazione del Golden Boy Index

La presentazione della lista - e quindi del Golden Boy Index - sarà l’ultimo momento di un’intensa mattinata, che si aprirà intorno alle 9.30 nella splendida cornice milanese di piazza della Scala 6, alla quale parteciperanno anche alcuni dei protagonisti del calcio internazionale che, introdotti dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago insieme alla giornalista di Sky Sport Federica Lodi, affronteranno temi di stretta attualità e di grande interesse: un susseguirsi di approfondimenti, riflessioni ed esperienze che rappresenta il perfetto avvicinamento alla lettura diquei nomi così tanto attesi, fotografia del meglio che in questo momento off re il panorama del calcio europeo.

Golden Boy 2023: tutte le novità

Ma il Golden Boy Index, che verrà presentato alla presenza di Massimo Franchi, ideatore del premio, e del fondatore e Ceo di Football Benchmark Andrea Sartori, insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri, non è l’unica novità ,dell’edizione 2023: durante la conferenza odierna verrà, infatti, anche presentata la nuova sezione del sito ufficiale europeangoldenboy.com, ribattezzata Golden Boy News, che si pone l’ambizioso obiettivo di diventare l’agorà virtuale dove discutere del calcio internazionale e di farlo con un punto di vista realmente europeo, senza le distorsioni che la visione locale del calcio spesso comportano. Nelle pagine di Golden Boy News si troveranno, infatti, articoli, commenti e riflessioni fi rmati da quegli stessi giurati la cui esperienza permea le radici del premio: una redazione di professionisti per offrire storie sui protagonisti del premio, punti di vista sulle problematiche del calcio e analisi economiche. Uno strumento in più per portare l’European Golden Boy sempre più al centro del dibattito sul futuro del calcio europeo. E per portare sempre più in alto quei rami dell’innovazione con la ferrea certezza di poter contare su solide radici.