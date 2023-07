Mbappé, inizia il delirio mercato: "Prima offerta Liverpool: 200 milioni"

MADRID (Spagna) - Non si placano le voci attorno al futuro professionale di Kylian Mbappé, fuoriclasse del Paris Saint-Germain con il contratto in scadenza al termine della prossima stagione sportiva. Rumors alimentati dalle recenti dichiarazioni del patron del club Al-Khelaifi che, di fatto, lo ha messo spalle al muro: "Se vuole restare, bisogna firmare un nuovo contratto, non si può lasciare libero uno dei migliori giocatori del mondo. Lui ha già detto che non partirà gratis. Se qualcuno gli ha fatto cambiare idea, non è colpa mia".

Oltre all'atavico accostamento al Real Madrid, club indicato come principale candidato al suo acquisto in caso di partenza a parametro zero il prossimo anno, dalla Spagna è arrivata proprio in queste ore una notizia clamorosa, che parla di un'offerta shock proveniente dalla Premier League... Mbappé, parte l'asta mercato! "O rinnova o via dal Psg", furia Al Khelaifi

"Mbappé-Liverpool, offerta shock al Psg" Nello specifico, secondo quanto rivelato dalla tv spagnola El Chiringuito, il primo club ad esporsi con un'onerosissima proposta ufficiale - da ben 200 milioni di euro - sarebbe stato il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha recentemente perso Firmino, trasferitosi in Arabia Saudita. Mbappé - 41 gol in 43 presenze stagionali, di cui 3 alla Juventus in Champions League - veste la maglia del Psg dall'estate del 2018, quando per strapparlo al Monaco servì un assegno da 180. Si preannuncia un'estate calda per quello che, a oggi, è probabilmente il calciatore più forte in circolazione. Mbappé fuori controllo: Per firmare col Real Madrid chiede una cifra folle

