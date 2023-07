Mbappé, parte l'asta mercato! "O rinnova o via dal Psg", furia Al Khelaifi

Clamoroso sfogo del presidente dei parigini in conferenza, il Real Madrid e la Premier si preparano all'incredibile colpo: "Non lo perderò a zero"

05 . 07 . 2023 18:17 2 min

Luis Enrique è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Dopo il divorzio con Galtier, il club parigino ha annunciato ufficialmente l'arrivo del tecnico spagnolo, presentato a Poissy, nel nuovissimo centro sportivo del club. L'ufficialità è arrivata con un comunicato ufficiale del club parigino: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la nomina di Luis Enrique come capo allenatore della sua squadra professionistica. Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto biennale. #WelcomeToParisLuisEnrique". In conferenza con Luis Enrique anche il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi, che è intervenuto parlando anche del futuro di Mbappé. Mbappé-Psg, lo sfogo di Al-Khelaifi in conferenza

Un clamoroso sfogo del presidente dei parigini durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Luis Enrique: "Se Kylian Mbappé vuole restare, bisogna firmare un nuovo contratto, non si può lasciare libero uno dei migliori giocatori del mondo". Il Real Madrid e la Premier si preparano all'incredibile colpo di mercato, anche se Al-Khelaifi ha aggiunto: "(Mbappé ndr) Ha già detto che non partirà gratis. Se qualcuno gli ha fatto cambiare idea, non è colpa mia". © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Galtier, addio con il Psg Mbappé fuori controllo Tutte le news di Ligue 1

