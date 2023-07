Galtier, è addio con il Psg: ufficiale la separazione col club

Il Psg ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Christophe Galtier dopo un solo anno. L'ha fatto sapere il club con un comunicato sul proprio sito anche se la notizia era nell'aria ormai da diverse settimane. Ora la società francese è pronta a iniziare la nuova stagione con Luis Enrique in panchina, accordo che in Francia hanno dato per fatto da diversi giorni .

Nel suo anno a Parigi, Galtier, ha vinto la Ligue 1 e la Supercoppa di Francia, questi i due trofei conquistati in stagione, a fronte di una Champions League che li ha visti uscire prematuramente agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Negli ultimi giorni, l'allenatore francese, è stato preso "in custodia dalla Polizia" assieme al figlio poiché accusato di discriminazione razziale per episodi risalenti a quando allenava il Nizza. A fine anno dovrà presentarsi a processo, ma intanto conclude la sua stagione al Psg con la risoluzione del contratto.

Psg, comunicato Galtier

Di seguito la nota ufficiale del Psg: "Alla fine della stagione 2022-2023, il Paris Saint-Germain e Christophe Galtier hanno deciso di rescindere il suo contratto come allenatore della prima squadra. Il Club desidera sottolineare la sua professionalità e il suo impegno, che hanno permesso ai Rouge & Bleu di vincere uno storico undicesimo titolo del campionato francese e una Supercoppa Nazionale. Arrivato al Paris Saint-Germain il 5 luglio 2022, Christophe Galtier ha iniziato vincendo con la sua squadra il Trophée des Champions il 31 luglio 2022, battendo l'FC Nantes (4-0) a Tel Aviv. Una settimana dopo, vincendo 5-0 a Clermont, il club della capitale ha preso il comando in Ligue 1 dalla 1a giornata, per non lasciarlo mai più della stagione, una prima nella storia del campionato francese. Paris Saint-Germain ha vinto sotto di lui il suo 11 ° titolo Ligue 1, diventando il club più sacro nella storia del campionato francese. Tutto il Paris Saint-Germain ringrazia Christophe Galtier, così come i suoi assistenti Thierry Oleksiak e João Sacramento, per la professionalità e l'impegno dimostrato durante tutta la stagione, e augura loro tutto il meglio per il resto della loro carriera".