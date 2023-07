Mbappé fuori controllo: Per firmare col Real Madrid chiede una cifra folle

Il futuro di Kylian Mbappé è ancora tutto da delineare. Il fuoriclasse francese, dopo aver informato il Psg di non voler rinnovare il suo contratto (in scadenza nel 2024), continua ad essere accostato al Real Madrid a cui già è stato vicino lo scorso anno. Il club parigino, in ogni caso, non sarebbe ovviamente contento della situazione e non avrebbe alcuna intenzione di perderlo a zero. Nel caso in cui non cambiasse idea sul rinnovo, il club di Al Khelaifi vorrebbe venderlo già in questa sessione di mercato per monetizzare il più possibile.