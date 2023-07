Vidal cambia squadra e attacca l’ex allenatore: “Un perdente”

Arturo Vidal ha cambiato squadra. Dopo aver risolto anticipatamente il contratto con il Flamengo , il centrocampista cileno si è accasato all' Athletico Paranaense . Ha già esordito con il nuovo club, nella vittoria per 2-0 contro il Bahia , dove è andato in gol anche Vitor Roque , acquisto del Barcellona.

Trenta minuti giocati alla prima apparizione con la maglia rossonera, dopo aver lasciato un'altra camiseta con gli stessi colori. Un addio, quello al Flamengo, con polemiche annesse e un messaggio al suo ex tecnico.

Vidal e la polemica con Sampaoli

Vidal conosce bene Jorge Sampaoli, avendolo avuto come commissario tecnico del Cile, con il quale ha vinto la Copa America nel 2015. Ma l'esperienza al Flamengo non è stata, evidentemente, altrettanto proficua e serena. Il centrocampista, infatti, non ha risparmiato critiche al suo ormai ex allenatore dopo l'approdo all'Athletico Paranaense, come rimarcato nell'intervista post gara col Bahia: "Ho avuto un allenatore, un perdente, che non sa apprezzare i giocatori. Ora ho capito cosa mi dicevano le persone su chi fosse, la persona che è. Mi sento felice di non essere con lui". Decisamente trasformato lo stato d'animo di Vidal dopo il cambio di maglia: "Mi sento molto felice. Sono sempre stato preparato. Spero di iniziare a giocare da titolare nelle prossime partite e mostrare tutto quello che ho fatto in tutta la mia carriera, vale a dire vincere".