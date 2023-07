Vitor Roque ufficiale al Barcellona: nel contratto clausola monstre

Particolare la durata del contratto: Vitor Roque, infatti, resterà in Catalogna fino alla stagione 2030/31. Un accordo lunghissimo, che partirà dalla prossima stagione e prevede una permanenza di ben 7 anni. Come spesso capita quando un calciatore arriva al Barcellona, nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria altissima.

Vitor Roque-Barcellona, clausola rescissoria monstre

Lo stesso club blaugrana, infatti, ha sottolineato che chiunque volesse acquistare Vitor Roque dovrà sborsare il valore della clausola, ovvero 500 milioni di euro. Così il Barça, sul suo sito ufficiale, ha presentato il nuovo acquisto: "Dal punto di vista calcistico è un centravanti ancora in fase di sviluppo ma la sua duttilità gli permette di giocare anche sulla fascia qualora la situazione lo richiedesse. Ottima lettura del gioco, si distingue anche per il suo ritmo e le sue capacità di rifinitura sotto porta. A soli 18 anni Vitor Roque ha collezionato più di 50 presenze in campionato. Il brasiliano ha esordito in Serie A con il Cruzeiro a 16 anni e dopo sei presenze ha fatto il salto in Serie A con l'Athletico Paranaense che militava anche in Copa Libertadores. In breve, Roque ha una vasta esperienza nazionale e internazionale nonostante sia ancora un adolescente. All'inizio di quest'anno Vitor Roque ha guidato l'attacco del Brasile nel torneo sudamericano U20. L'attaccante ha concluso il torneo come capocannoniere con sei gol e presto, con la maglia del Barcellona, ??il brasiliano avrà la possibilità di tradurre l'esperienza maturata nel suo continente in gol nel calcio europeo".