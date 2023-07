Messi, gol all'esordio a Miami: le reazioni di Beckham e Serena Williams

Lionel Messi non smette mai di essere decisivo. Abbandonato il Psg per approdare in MLS con l'Inter Miami, il fuoriclasse argentino è stato protagonista di un esordio da sogno negli Usa. La sua nuova squadra era impegnata contro il Cruz Azul in Leagues Cup, e dopo essere andata in vantaggio ha subito il gol del pareggio di Antuna al 65'.