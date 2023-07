Messi-Inter Miami, l'annuncio ufficiale in un video: "Sì, muchachos"

MIAMI (Stati Uniti d'America) - Cresce l'attesa in Florida per la presentazione ufficiale di Lionel Messi come nuovo calciatore dell'Inter Miami. Il fuoriclasse argentino Campione del Mondo in Qatar, che ha scelto il club di David Beckham dopo l'addio al Paris Saint-Germain, potrebbe esordire venerdì 21 luglio con la sua nuova maglia.

Intanto, l'Inter Miami, per mezzo del proprio account Instagram, ha pubblicato una foto e un video con la Pulce protagonista: in quest'ultimo, si vede un writer creare la tag "Messi" con una bomboletta spray color rosa su una grande lavagna posta in mezzo al campo. Il filmato si sposta poi su un punto panoramico della città dove l'argentino, dapprima di spalle, poi frontalmente, posa con la maglia della sua nuova società.

La Messi revolution cambierà il calcio negli Stati Uniti

Messi, il post dell'Inter Miami

"Benvenuto 10!", è la didascalia scritta accanto alla foto di Messi con la classica maglia rosa dell'Inter Miami. Quindi, nel video, le prime parole dell'argentino, che ha firmato un contratto fino al 2025: "Sì muchachos (cioè ragazzi, ndr), ci vediamo a Miami! Sono molto felice di iniziare questa nuova fase della mia carriera con l'Inter Miami e negli Stati Uniti". In attesa del suo debutto ufficiale, il club della Florida, nella notte di domani, affronterà in trasferta il St.Louis.

I tifosi del St. Louis e l'avviso: "Scordatevi le maglie di Messi"

Messi-Inter Miami, le parole di Beckham

"Il prossimo capitolo della nostra storia inizia qui. Dieci anni fa, quando ho iniziato questo viaggio, sognavo di portare i più grandi giocatori del mondo a Miami... Giocatori che condividessero l'ambizione che avevo quando mi sono unito ai LA Galaxy per aiutare a far crescere il calcio in questo Paese e costruire un'eredità in questo sport che amiamo così tanto. Oggi quel sogno si è avverato. Non potrei essere più orgoglioso che un giocatore del calibro di Leo si unisca al nostro club, ma sono anche felice di dare il benvenuto a un amico, una persona straordinaria e alla sua bellissima famiglia per unirsi alla nostra società: l'Inter Miami", le parole dell'ex leggenda di United, Real, Psg e Milan David Beckham.