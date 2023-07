I tifosi del St. Louis e l'avviso: "Scordatevi le maglie di Messi"

ST.LOUIS (Stati Uniti d'America) - "Per tutti quelli che ora fanno i capricci, questa è SEMPRE stata una nostra regola. Non è consentito indossare la maglia della squadra avversaria . Vale la pena sottolinearlo perché Messi è molto popolare e le persone indossano la sua maglia più di altre. Non è la nostra regola, è la regola del club". È quanto annunciato, su Twitter, dal tifo organizzato del St.Louis, club della Mls che nella notte del 16 luglio affronterà, tra le mura amiche del CityPark, l'Inter Miami.

Il fuoriclasse argentino, appena annunciato ufficialmente dal club di Beckham , ma che certamente non sarà della partita , ha scelto la Florida, alla scadenza del proprio contratto con il Psg, dopo essere stato accostato con una certa insistenza al Barcellona, la società alla quale ha legato quasi tutta la propria carriera, segnando 672 gol in 778 presenze.

Messi-mania in Mls: la nota dei tifosi del St.Louis

"Benvenuti al CityPark! Preparatevi a fare rumore e mostrare agli ospiti cos'è il CityPark. Se questa è la tua prima volta, aspettati tamburi rumorosi e grandi bandiere. Inoltre, sarai vicino all'azione, quindi fai attenzione al pallone! Divertiti e goditi la partita! E presta attenzione ad alcune cose che dovresti sapere prima di venire. Non è consentito indossare la divisa della squadra avversaria in curva. Quella è per i fan del St.Louis City! Per la partita del 15 luglio, questo divieto include tutte le divise di Messi: Miami, Argentina, Barcellona, ??Paris Saint-Germain, Newell's Old Boys e Grandoli", aveva precedentemente scritto, sul medesimo social network, l'account del tifo organizzato del club.

Messi a cuore aperto: Inter Miami, l'addio all'Argentina e il ritiro