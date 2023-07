Dardai, l'occhio della Juve e il record in famiglia con l'Hertha

TORINO - Bence Dardai è una delle promesse più interessati del calcio tedesco: il classe 2006 ha vinto in estate il titolo di campione d'Europa con la Germania Under 17 ed ha attirato su di sè gli occhi dei grandi club. Sul gioiello 17enne, secondo la Bild, è piombata anche la Juventus che segue con attenzione il giocatore in scadenza con l'Hertha Berlino a giugno 2024.

Proprio con il suo attuale club, retrocesso la scorsa stagione dalla Bundesliga, il giovane Bence ha stabilito un record molto particolare. Nella partita d'esordio dei berlinesi in 2.Bundesliga, persa contro il Dusseldorf per 1-0, tutta la famiglia Dardai si è resa protagonista di un caso molto particolare, quasi unico.

Il record della famiglia Dardai

Nella prima giornata della seconda divisione tedesca l'Hertha Berlino di Pal Dardai, tecnico della squadra ed ex centrocampista ungherese, ha schierato nei 90 minuti tutti e tre i suoi figli in campo. Papà Pal ha lanciao titolare il figlio Márton, classe 2002, poi al 29' ha mandato in campo Pálko, il più grande dei tre fratelli, che in campo ha preso il posto del compagno di squadra Winkler. Al 78' è arrivato anche il momento per il giovane Bence al posto di Klemens e per il mondo del calcio è stato eguagliato un record davvero incredibile. Eguagliato perchè sui social molti utenti hanno ricordato come qualcosa di simile sia accaduto in Argentina con Alexis Mac Allister, ora in Premier, che giocò insieme ai due fratelli maggiori al San Lorenzo nel 2017.