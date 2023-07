“Dardai, la Juve si muove per la futura stella: qualità fuori dal comune”

TORINO - Il mercato della Juventus è pronto a guardare anche al futuro con il forte interesse per il giovane talento dell'Hertha Berlino Bence Dardai. Il 17enne, fresco campione d'Europa Under 17 con la sua nazionale, ha il contratto in scadenza con i berlinesi il prossimo giugno 2024, ma già in questa preseason si sta mettendo in mostra con un gran gol realizzato contro lo Young Boys.

E così, come riportato dalla Bild, su Dardai è pronta a piombare la Juventus, anche se non è l'unico club italiano interessato al figlio dell'allenatore Pal. C'è infatti anche il Milan con i responsabili dei rispettivi club che si sono già avvicinati alla famiglia per colloqui esplorativi.

Juventus interessata a Dardai

"Bence gioca passaggi in avanti che non puoi difendere, solo passaggi micidiali, questa è la sua forza. Ha dei bei piedi", aveva recentemente attestato suo padre e allenatore in vista delle qualità del centrocampista. Dárdai ha contribuito con 15 gol in 13 partite nella Bundesliga U19 la scorsa stagione, la sua cessione in estate potrebbe portare una buona cifra nel club appena retrocesso, altrimenti il rischio è di perderlo a parametro zero.