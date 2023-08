Mbappé in Italia: la foto con Rodrygo del Real infiamma il mercato

L'attaccante francese, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con i parigini, non è stato convocato per la tournée in Giappone e prosegue la sua battaglia con la società di Ligue 1.

Mbappé-Real, indizio social di mercato?

Mbappé ora è in Italia, precisamente in Sardegna. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un suo imminente passaggio al Real Madrid di Carlo Ancelotti. E proprio un calciatore dei blancos, Rodrygo, ha pubblicato su Instagram Stories quello che sembra a tutti gli effetti un chiaro indizio di mercato: una sua foto abbracciato a Mbappé con la scritta 'KM' (le iniziali del francese) e l'emoticon della fiamma. L'immagine condivisa dal brasiliano sta effettivamente 'infiammando' il mercato.