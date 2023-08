Storie di calcio: qui Miami, siamo Messi benissimo

La confidenza - si fa per dire visto, che sul solo profilo Instagram conta 81,5 milioni di follower - David Beckham l'ha fatta a chi segue ogni suo passo da mane a sera. E anche la notte. "Ogni giorno mi sveglio alle 7.30 del mattino per andare al campo d'allenamento della squadra e per vedere coni miei occhi che lui ci sia". La squadra è l'Inter Miami, lui è Leo Messi e questa è la breve storia di come in venti giorni venti, non uno di più, egli abbia cambiato la vita al club e ai suoi fan i quali, oggi più che mai, possono dire di essere Messi benissimo. Altro che l'Arabia di Cristiano Ronaldo e la Saudi League foderata di milioni di euro , epperò sinora incapace di suscitare un fenomeno mediatico paragonabile all'atterraggio del campione del mondo negli Usa. Lui, naturalmente, ci ha messo subito del suo per mandare in delirio i tifosi che riempiono il Pink Stadium; svuotano gli store facendo incetta delle sue maglie Numero 10, una rosa e una nera; moltiplicano i numeri dei social interisti-floridiani. A cominciare da quel divino capolavoro su punizione che ha fulminato la Cruz Azul al 94' , sigillando la prima vittoria del nuovo team messiano dopo undici partite di fila senza gloria.

L'ERA L.M.

E dire che siamo soltanto in Leagues Cup dove, letteralmente trascinata da Messi, la squadra ha infilato tre vittorie consecutive e Leo ha segnato 5 gol. La Leagues Cup vede in lizza i 47 club della MLS e della Liga MX, il massimo campionato messicano: è un torneo annuale che dura un mese. L'edizione 2023 è la prima cui prendono parte tutte le squadre delle due leghe. La stagione regolare MLS riprenderà il 20 agosto: al momento dell'interruzione, l'Inter Miami era ultima nella classifica dell'Eastern Conference con 16 punti dopo 15 giornate (5 vittorie, 1 pareggio, 13 sconfitte, 18 gol, fatti, 29 subiti), -28 dalla capolista Cincinnati. Ma quella era l'Era A.M. (Ante Messi). L'Era L.M. (Leo Messi) è cominciata il 15 luglio, giorno dell'annuncio ufficiale, quando il fuoriclasse ha detto no ai sauditi e sì all'Mls. In cambio, circa 60 milioni di euro l'anno per due anni, pagati dall'Inter Miami, dalla stessa Major League Soccer e da due colossi del calibro di Adidas e Apple. Adidas ha prolungato a sei gli anni di partnership con la Mls in cambio di 830 milioni di euro; Apple che ha sottoscritto un contratto decennale da 2,5 miliardi di euro per i diritti tv, assegnerà all'argentino una parte dei ricavi del Season Pass, l'abbonamento per seguire le partite su Apple TV.