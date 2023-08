Messi, Beckham, Busquets e Jordi Alba, festa nella notte a Miami

Dopo la vittoria Leo Messi e sua moglie Antonela , David Beckham e sua moglie Victoria , Sergio Busquets insieme alla conserte Elena Galera e Jordi Alba si sono regalati una notte in un ristorante esclusivo a Miami , vicino allealle spiagge di South Beach , la location per eccellenza della movida della città americana.

Beckham angelo custode di Messi a Miami

Beckham, tra gli azionisti dell'Inter Miami, sta accompagnado Messi nel suo percorso di integrazione negli Stati Uniti e non è nuovo a scatti social con i quali documenta la vita fuori dal campo con Leo. Di recente aveva posato, sorridente, per uno scatto in compagnia di De Paul che, impegnato nella tournée negli USA con l'Atletico Madrid, non aveva perso occasione per salutare il suo capitano e compagno in nazionale.