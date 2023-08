Messi: "Pallone d'Oro? Non ci penso, ho già vinto tutto"

Lionel Messi non vive la possibilità di aggiudicarsi per l'ottava volta il Pallone d'Oro come un'ossessione: a 36 anni il fuoriclasse argentino sta vivendo una seconda giovinezza negli Usa, dove ha trascinato l'Inter Miami alla sua prima finale di sempre, quella di sabato contro il Nashville in Leagues Cup. " Mi sto godendo il mio momento, non sto pensando al Pallone d'Oro - assicura -. Se arriva bene, in caso contrario sono comunque soddisfatto di aver raggiunto i miei obiettivi e ora ne ho altri con questo club. Sono venuto qui per questo, per aiutare questo club a vincere dei trofei".

Messi sull'addio al Barcellona e al Psg

Messi assicura di trovarsi "nel posto dove volevo essere. Due anni fa non volevo lasciare Barcellona, è stata una decisione che non dipendeva da me, e il trasferimento a Parigi è stato dall'oggi al domani. Quel cambio è stato complicato, ma il trasferimento a Miami è stato molto diverso". E l'impatto di Messi è stato subito devastante: "Sono arrivato con grande entusiasmo e per continuare a ottenere altri risultati nella mia carriera. Può essere stata una sorpresa per chi non ci vede tutti i giorni, ma ci siamo preparati per questo. Siamo cresciuti molto dall'arrivo del 'Tata' Martino e siamo contenti di esserci qualificati per la Champions Concacaf. Sono venuto qui per godermi il calcio e sono molto contento della decisione che ho preso".

Messi punta il record di Dani Alves: può raggiungerlo già sabato