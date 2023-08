Messi, leader altruista: il gesto verso Yedlin e la coppa con l'Inter Miami

Quello che fa la differenza quando si è grandi campioni non sono solamente i numeri, ma i gesti. Nella notte Leo Messi si è reso protagonista nella prima storica vittoria in Leagues Cup dell' Inter Miami ma, oltre ai 44 trofei vinti in carriera, a far parlare è stato il gesto della Pulce a fine partita.

Prima di alzare al cielo la coppa l'argentino, attuale capitano, ha messo la fascia sul braccio a Yedlin, capitano della squadra fino all’approdo del classe '87 in America. Il compagno di squadra subito ha scosso la testa poi ha accettato di buon grado la scelta del campione del Mondo. Un gesto che vale più di mille parole e fa capire, ancora una volta, la grandezza di Leo Messi al di là delle vittorie e delle Coppe vinte.

Messi, il trofeo con l'Inter Miami e il gesto verso Yedlin

Una prodezza del dieci, con un mancino da fuori area sotto la traversa, per il decimo centro con la maglia dell'Inter Miami. Numeri importanti come il record di 44 trofei che Leo Messi ha vinto in carriera tra club e Nazionale, perché anche nella finale contro Nashville c'è stato lo zampino della Pulce.

Dopo l'1 a 1 dei tempi regolamentari sono serviti i calci di rigore per portare a casa il trofeo. Una vittoria sudata per il club presieduto da David Beckham che nel segno dell'argentino si è assicurato la competizione Concacaf organizzato da Mls e Liga Mx (Messico). Una notizia che ha fatto subito il giro del Mondo, a distanza di otto giorni dal primo trofeo vinto da Ronaldo in Arabia Saudita, così come il gesto verso il compagno di squadra.