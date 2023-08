Diretta Al Hilal-Al Nassr ore 17: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Saudi League è iniziata con la partita vinta dall'Al Ahli in casa contro l'Al Hazem ma in questo weekend tutti i riflettori sono puntati sulla finale di Arab Cup tra due delle principali squadre arabe, l'Al Hilal e l'Al Nassr, al Prince Sultan Abdul Aziz Stadium di Abha. Una finalissima di lusso, con due fenomenali formazioni e diversi campioni in campo come Cristiano Ronaldo e Milinkovic-Savic.