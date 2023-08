Mastantuono, chi è il nuovo gioiello River? Clausola, Milan e idolo Messi

Nel calcio sudamericano i talenti sono abbastanza precoci. Sin dalla giovanissima età i vari club ne ammirano la crescita e danno loro l'opportunità di poter giocare e farsi notare con la prima squadra. E' successo a tanti campioni dal Brasile fino ad arrivare all'Argentina, e non solo. Negli ultimi tempi sono diversi i ragazzi che hanno fatto il tragitto per arrivare in Europa, pensiamo a Julian Alvarez, promessa del River Plate e campione del Mondo con l'Argentina al fianco di Leo Messi e ora giocatore importante per il City di Guardiola.