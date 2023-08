Alica Schmidt provoca anche Haaland (dopo Hummels): "Vediamo chi è..."

Alica Schmidt , la velocista tedesca "più sexy del mondo" , ha lanciato una singolare sfida a Erling Haaland. ll bomber del Manchester City, la cui velocità è stata cronometrata dagli esperti a 22,5 miglia all'ora, è stato sfidato dalla campionessa che riesce a correre i 400 metri in meno di 55 secondi. Ed è per questo motivo che secondo Alica, l'attaccante norvegese non riuscirebbe a batterla in pista.

Alica Schmidt sfida Erling Haaland sui 400 metri

L'idea di gareggiare contro Haaland è nata in occasione di una recente intervista rilasciata dalla Schmidt durante i Campionati mondiali di atletica leggera a Budapest. Il quotidiano norvegese Dagbladet le ha chiesto se secondo lei riuscirebbe a battere il giocatore in una gara di corsa. Dopo averci pensato qualche secondo Alica ha replicato: "Hmm, non lo so, forse. Penso di sì, sui 400 metri. Sui 200 metri sarebbe più difficile". E ha poi aggiunto: "Ma sarei felice se la gara si svolgesse". Alla domanda su quando potrebbe svolgersi la sfida, la Schmidt ha risposto: "Non lo so, devo chiederlo a lui. Ma sono sempre pronta".