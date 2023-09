Iago Falque-America de Calì, è rescissione dopo la sparatoria: comunicato

L'attaccante ha deciso di separarsi dal club anche per proteggere lui e la sua famiglia da questa situazione di possibile pericolo. Non è stato aggredito siccome in quel momento non si trovava nei pressi dell'auto, ma chiaramente la vicenda avrebbe potuto prendere una piega del tutto diversa rispetto a come è andata. La società ha comunicato la rescissione dell'ex Juve, Torino, Genoa e Roma con grande rammarico.

Iago Falque-America Calì, rescissione: comunicato

Di seguito il comunicato del club: "L'América de Cali informa i suoi tifosi, i media e il pubblico in generale che, dopo gli eventi di dominio pubblico accaduti il 18 agosto, il giocatore Iago Falque Silva ha deciso di interrompere il suo rapporto contrattuale con la nostra squadra professionistica. Come istituzione, siamo profondamente dispiaciuti per questa decisione, ma comprendiamo e accettiamo la scelta presa dal centrocampista spagnolo e dalla sua famiglia. Apprezziamo la professionalità e l'impegno di Iago nel periodo in cui ha difeso la nostra maglia e gli auguriamo ogni successo in futuro".